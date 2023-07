Conférence d’un compagnon menuisier du Tour de France Château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil, 17 septembre 2023, Ainay-le-Vieil.

Pierre-Jean Morand est compagnon menuisier du Tour de France. Il dirige depuis quinze ans les MDB (Métiers du Bois) Bourges, entreprise de menuiserie et de charpente labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant. Pierre-Jean et son équipe bâtissent ou réhabilitent toutes les formes de charpente, d’huisserie, de ferronnerie des plus anciennes aux plus modernes dans la plus grande des règles du Compagnonnage. Ils font notamment partie de la coalition en charge de la rénovation de la charpente de la flèche de Notre-Dame de Paris.

Transmettre, préserver et mettre au goût du jour les savoir-faire qu’il perpétue dans ses ateliers fait partie de son ADN et contribue à maintenir notre patrimoine vivant.

Château d’Ainay-le-Vieil Château 18200 Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire 02 48 63 50 03 http://chateau.ainaylevieil.free.fr/ Enceinte féodale ponctuée de 9 tours, entourée de douves, avec son châtelet et ses remparts. Elle contient un logis flamboyant de 1500 avec des cheminées monumentales, une chapelle peinte et les souvenirs historiques d’une même famille qui habite depuis 1467. Elle y présente ses souvenirs de Colbert, Marie-Antoinette et Napoléon, dans des salons majestueux. La chapelle est un joyau de la Renaissance : plafond à caissons et murs entièrement peints des scènes de la vie de Jésus enfant.

