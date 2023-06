Découverte immersive de ce château : histoire, visite et exposition artistique Château d’Aguts Aguts Aguts Catégories d’Évènement: Aguts

Pendant les Journées européennes du patrimoine, les propriétaires du château accueillent les visiteurs et les guident à travers une visite complète de l'intérieur et de l'extérieur du château. À cette occasion, l'histoire du château et de ses résidents, qui ont joué un rôle important dans la vie du Lauragais depuis le Moyen Âge, leur est racontée. De plus, une exposition de peinture est organisée dans la salle des gardes, mettant en vedette un artiste local cette année, une peintre lauragaise spécialisée dans les icônes et les marines.

La forteresse médiévale, élevée au XIVe siècle pour défendre la plaine de Revel, fut incendiée pendant les guerres de Religion. Un château fut réaménagé aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Le propriétaire, marquis d’Avessens, épousa la petite fille de Riquet, concepteur du canal royal du Languedoc.

On dit que Riquet, depuis la terrasse du château d’Aguts, face à la montagne noire, aurait déterminé l’emplacement de la retenue de Saint-Ferréol !

Au XIXe siècle, Léontine de Villeneuve, la fameuse occitanienne de François René de Chateaubriand retrace, entre autres, les souvenirs de ses grands-parents et des réunions de famille à Aguts.

Sa sœur, Émilie, fondatrice en 1836 de la congrégation de Notre-Dame de l’Immaculée Conception de Castres a aussi séjourné à Aguts.

Récemment, des peintures murales ont été découvertes et elles ont obtenu en 2016 le prix Sotheby's décerné par la Fondation du Patrimoine pour les Monuments historiques.

