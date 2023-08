Visite libre des jardins du château d’Aguesseau Château d’Aguesseau Trouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Visite libre des jardins du château d'Aguesseau
16 et 17 septembre
Visite libre des jardins du château.

Une magnifique promenade dans un parc recréé sur les traces des anciens jardins. Les superbes bâtiments, les arbres vénérables, les pièces d’eau, les jardins de topiaires… tout y est un enchantement pour le regard. Château d’Aguesseau Route d’Aguesseau, 14360 Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie 02 31 88 13 19 De style Louis XII, le château d’Aguessau a été identifié pour sa partie centrale, à la fin de la première moitié du XVIIe siècle. Bel édifice en briques et pierres surmontée d’un grand toit d’ardoises. Aux angles 4 tourelles en poivrière. Deux ailes en extrémité ont été ajoutées par Lucien Murat à qui l’ont doit également des écuries surmontées de l’aigle impérial. Site et parc remarquable. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Château d'Aguesseau
Route d'Aguesseau, 14360 Trouville-sur-Mer
Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie
02 31 88 13 19

