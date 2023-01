Autour de Chopin, Du classique au jazz Château d’Agassac, 12 février 2023, Ludon-Médoc.

Tarif : 37 €.

Charles Heisser, la jeune étoile montante du jazz vous propose un concert exclusif le dimanche 12 février au Château d’Agassac !

Château d’Agassac 15 rue du château d’Agassac Ludon Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Issu d’une longue lignée de musiciens, Charles Heisser s’impose aujourd’hui plus que jamais comme la jeune étoile montante du jazz. Sa virtuosité et sa créativité sont déjà saluées par les plus grands, à l’instar de Chick Corea qui l’a invité à participer à son prochain album.

À son aise dans les répertoires les plus divers, Charles Heisser revendique un éclectisme musical rafraîchissant. Ainsi, avec ce concert, il met en regard deux univers qu’il pratique avec un égal bonheur : celui de la musique de Frédéric Chopin et le monde de ses propres influences jazzistiques, dans une rencontre insolite et détonante entre interprétation, improvisation et création

Charles Heisser a intégré le département jazz du C.N.S.M.D de Paris en 2018, et réussit le doublon encore inédit d’y entrer une année plus tard, en piano classique.



