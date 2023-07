Visite libre ou guidée du château de Saint-Genest-d’Ambière Château d’Abin Saint-Genest-d’Ambière Catégories d’Évènement: Saint-Genest-d'Ambière

Vienne Visite libre ou guidée du château de Saint-Genest-d’Ambière Château d’Abin Saint-Genest-d’Ambière, 16 septembre 2023, Saint-Genest-d'Ambière. Visite libre ou guidée du château de Saint-Genest-d’Ambière 16 et 17 septembre Château d’Abin Gratuit. Entrée libre. Durée de la visite guidée : 45 min. Profitez de visites libres des extérieurs où vous pourrez découvrir l’historique du château, les escaliers du datant du XVIIe siècle et le pont de Gustave Eiffel.

Vous aurez la possibilité de participer à une visite commentée sur demande. Château d’Abin Route des Châteaux, 86140 Saint-Genest-d’Ambière Saint-Genest-d’Ambière 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 76 04 33 86 Découvrez ce château du XIVe et XVe siècle, avec des douves en eau, un pont à trois arches encadré par deux châtelets du XVIIe siècle, donnant accès au parc de la seigneurie d’Abin, ancien fief de haute justice dépendant de Fontevrault. Entre les deux tours médiévales, la berge est reliée par une passerelle de Gustave Eiffel. D42 par Lencloître. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

