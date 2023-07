Musique en Vignes dans le Frontonnais Château Cransac Fronton, 31 août 2023, Fronton.

Musique en Vignes dans le Frontonnais Jeudi 31 août, 20h30 Château Cransac

Sihana et Zana Badivoku, violon et piano.

Mozart, Schumann, Sarasate, compositeurs albanais.

Professeures à l’université de Pristina au Kosovo, Sihana et Zana Badivoku sont deux artistes internationales. Elles nous offrent des oeuvres du répertoire classique et des musiques d’inspiration traditionnelle de leur pays.

Le Festival Musique en Vignes dans le Frontonnais propose chaque été des concerts animés par des artistes reconnus sur les scènes régionales, nationales ou internationales. Les deux fondateurs de cet événement, Eric et Céline Lesage, ont su s’entourer au fil des ans d’une équipe généreuse et dynamique, contribuant activement à faire vivre le festival.

Château Cransac 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-31T20:30:00+02:00 – 2023-08-31T23:00:00+02:00

concert dégustation

