Soirée au Château Cormeil-Figeac Samedi 29 avril, 19h00 Château Cormeil Figeac Tarif : 5 € par adulte. Sur inscription.

Au programme : un mini marché avec des produits locaux : un boulanger, un boucher et un fromager, ainsi que des verres de vins de 2,5 à 5€. Un concert est aussi prévu et bien sûr, convivialité et partage sont les mots d’ordre !

De plus, si vous avez des enfants, vous pouvez venir à 17h30 pour un atelier enfant gratuit à partir de 3 ans !

Château Cormeil Figeac Cormeil, Saint-Emilion Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-04-29T19:00:00+02:00 – 2023-04-29T23:00:00+02:00

soirée événement