Parcours conté – Marco & co au pays des pirates… La suite ! Château Citran Avensan Catégories d’Évènement: Avensan

Gironde Parcours conté – Marco & co au pays des pirates… La suite ! Château Citran Avensan, 16 juillet 2023, Avensan. Parcours conté – Marco & co au pays des pirates… La suite ! 16 juillet – 20 août, les dimanches Château Citran Réservation obligatoire. Tarif : 10 € / personne. Gratuit pour les -3ans. Retrouvez les aventures de Marco & co, 4 enfants perdus dans la tempête à la recherche d’un trésors.

Conte au Château, animations ludiques dans le Parc aux Paons sur le thème des coquillages, défi souris pirate et atelier créatif au Chai. A noter Nourrissage de nos paons, sans oublier pour les parents, dégustation d’un verre de Citran et dégustation de jus de raisin pour les enfants !

Parcours en famille > les Dimanches à 10h30 et 15h00

> les Plus d’infos et réservations sur le site www.aliceaupaysdespaons.fr

Ou par téléphone au : 07 60 26 17 52. Château Citran Château Citran, Avensan Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://aliceaupaysdespaons.fr/reservation/?re-product-id=247927 »}, {« type »: « email », « value »: « info@aliceaupaysdespaons.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 60 26 17 52 »}] [{« link »: « http://www.aliceaupaysdespaons.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T10:30:00+02:00 – 2023-07-16T12:00:00+02:00

2023-08-20T15:00:00+02:00 – 2023-08-20T16:30:00+02:00 enfants Bordeaux Détails Catégories d’Évènement: Avensan, Gironde Autres Lieu Château Citran Adresse Château Citran, Avensan Ville Avensan Departement Gironde Lieu Ville Château Citran Avensan

Château Citran Avensan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avensan/