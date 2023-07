Parcours conté – Alice au pays des licornes Château Citran Avensan, 14 juillet 2023, Avensan.

Parcours conté – Alice au pays des licornes 14 juillet – 18 août, les vendredis Château Citran Réservation obligatoire. Tarif : 10 € / personne. Gratuit pour les -3ans.

Conte au Château, animations ludiques dans le Parc aux Paons sur le thème des licornes et de la féérie, et création artistique d’un passeport pour le Pays des Fées au Chai.

PS : Nourrissage de nos paons, sans oublier pour les parents, dégustation d’un verre de Citran et dégustation de jus de raisin pour les enfants !

Parcours en famille > les Vendredis à 10h30 et 15h00

> les Plus d’infos et réservations sur le site www.aliceaupaysdespaons.fr

Ou par téléphone au : 07 60 26 17 52.

Château Citran Château Citran, Avensan Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://aliceaupaysdespaons.fr/reservation/?re-product-id=247927 »}, {« type »: « email », « value »: « info@aliceaupaysdespaons.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 60 26 17 52 »}] [{« link »: « http://www.aliceaupaysdespaons.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T10:30:00+02:00 – 2023-07-14T12:00:00+02:00

2023-08-18T15:00:00+02:00 – 2023-08-18T16:30:00+02:00

enfants Bordeaux