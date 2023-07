Cet évènement est passé Parcours conté – Léo et la petite abeille Château Citran Avensan Catégories d’Évènement: Avensan

Gironde Parcours conté – Léo et la petite abeille Château Citran Avensan, 13 juillet 2023, Avensan. Parcours conté – Léo et la petite abeille 13 juillet – 17 août, les jeudis Château Citran Réservation obligatoire. Tarif : 10 € / personne. Gratuit pour les -3ans. Venez butiner une des plus belles histoires de notre auteur, Marie Wind, accessible dès 2ans.

Conte au Château, découverte ludique du monde des abeilles dans le Parc aux Paons, sans oublier notre atelier créatif d’une abeille en train de butiner au Chai. A noter Nouveauté 2023, dégustation de 2 miels de la propriété à la fin du parcours Léo !

Nourrissage de nos paons, sans oublier pour les parents, dégustation d’un verre de Citran et dégustation de jus de raisin pour les enfants !

Parcours en famille >>> les Jeudis à 10h30 et 15h00

Plus d’infos et réservations sur le site www.aliceaupaysdespaons.fr

