Parcours Conté – Alice et le Nain, l’Hiver… La suite Château Citran Avensan Catégories d’Évènement: Avensan

Gironde

Parcours Conté – Alice et le Nain, l’Hiver… La suite Château Citran, 10 février 2023, Avensan. Parcours Conté – Alice et le Nain, l’Hiver… La suite 10 – 25 février Château Citran

Sur réservation. Tarif : 10 € par personne. Gratuit pour les -3 ans.

Parcours conté sur le thème de la nature, sur les traces des grenouilles et autres petits êtres mignons ! Château Citran Château Citran, Avensan Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine Que font les animaux à la fin de l’Hiver ? Dormir ? Séduire ? Rentrer chez eux ? Voyager ?

A l’image d’Alice, une petite fille qui croit aux fées, découvrez les habitudes des grenouilles et des oiseaux pendant les vacances de Février.

Pour prolonger la découverte, atelier créatif au chai d’un masque et conte féérique au château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T10:30:00+01:00

2023-02-25T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Avensan, Gironde Autres Lieu Château Citran Adresse Château Citran, Avensan Ville Avensan lieuville Château Citran Avensan Departement Gironde

Château Citran Avensan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avensan/

Parcours Conté – Alice et le Nain, l’Hiver… La suite Château Citran 2023-02-10 was last modified: by Parcours Conté – Alice et le Nain, l’Hiver… La suite Château Citran Château Citran 10 février 2023 Avensan Château Citran Avensan

Avensan Gironde