Parcours Conté – La Belle et la Bête au Pays des Paons Château Citran Avensan Catégories d’Évènement: Avensan

Gironde

Parcours Conté – La Belle et la Bête au Pays des Paons Château Citran, 2 février 2023, Avensan. Parcours Conté – La Belle et la Bête au Pays des Paons 2 – 26 février Château Citran

Sur réservation. Tarif : 10 € par personne. Gratuit pour les -3 ans.

Venez costumés pour fêter Carnaval au Château Citran ! Château Citran Château Citran, Avensan Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine Au programme : saynètes interactives d’Alice et Annie sur les traditions de Carnaval, quiz Disney et atelier masques au chai.

Et cerise sur le gâteau, le conte merveilleux de la Belle et la Bête au château!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T10:30:00+01:00

2023-02-26T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Avensan, Gironde Autres Lieu Château Citran Adresse Château Citran, Avensan Ville Avensan lieuville Château Citran Avensan Departement Gironde

Château Citran Avensan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avensan/

Parcours Conté – La Belle et la Bête au Pays des Paons Château Citran 2023-02-02 was last modified: by Parcours Conté – La Belle et la Bête au Pays des Paons Château Citran Château Citran 2 février 2023 Avensan Château Citran Avensan

Avensan Gironde