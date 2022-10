Le programme de la Toussaint au Château Citran Château Citran, 27 octobre 2022, Avensan.

Retrouvez jusqu’au 6 novembre au Château Citran des parcours contés autour du parc avec les paons, le chai, et le château historique sous toutes les couleurs !

En collaboration avec Marie Wind, auteur de contes pour enfants, Alice crée des parcours pour s’évader dans un univers différent selon les saisons. Le Château Citran où vivent des paons en liberté sert d’écrin à ces escapades dans des mondes imaginaires. Au programme ? Découverte ludique du parc et du château, quiz et ateliers autour du thème du jour et bien sûr des contes interprétés par Alice !

Alice et le Nain, l’Automne – Les jeudis et samedis

Sortez vos bottes et vos habits d’Automne et venez profiter d’une belle

journée d’Automne au château Citran ! Recette pour aller au pays des fées, cueillette dans le parc, atelier créatif d’un tableau automnal au chai, conte au Château et bien d’autres surprises…

Même pas peur ! – Les vendredis et dimanches

Joignez-vous à nous pour vaincre vos peurs ! Ateliers et animations au

chai sur le thème de l’araignée. Animations, défis et conte d’Halloween

au Château. N’hésitez pas à venir costumés !

Infos pratiques

Horaires au choix : 10h30 & 15h

Tarif unique : 10 €. Gratuit pour les -3 ans

Durée : 1h30

Sur réservation.

Une dégustation de vin pour les adultes & de jus de raisin pour les enfants est offerte à la fin de chaque visite.



