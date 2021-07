Château ciné au Château de Montclus Montclus Montclus, 13 août 2021, MontclusMontclus.

Château Ciné dans la cour du Château : Le Voyage du Dr Dolittle Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques.Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre d’étranges créatures, ce périple va l’amener à retrouver son brillant esprit et son courage.Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse troupe d’amis animaux, dont un gorille anxieux, un canard enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur entre une autruche cynique et un joyeux ours polaire, et enfin un perroquet entêté, le plus fiable conseiller et confident de Dolittle. 5 février 2020 en salle / 1h 42min / Comédie, FamilleDe Stephen GaghanPar Stephen Gaghan, Daniel GregorAvec Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Jessie Buckley A 21h30 Tarif : 6€ par adulte, 4€ pour les enfants de – de 14 ans Réservation Bureau d’Information Touristique de Bagnols sur Cèze : 04 66 89 54 61

