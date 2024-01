ATELIER » CONSTRUIS UNE MAISON MÉDIÉVALE » Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes, jeudi 29 février 2024.

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:00:00

fin : 2024-02-29 16:00:00

Pour les enfants de 8 à 12 ans

Pour les vacances d’hiver, l’architecture est à l’honneur ! Crayon en mains et accompagnés par un médiateur, les enfants parcourent les salles du CIAP à la recherche des maisons construites au Moyen Âge. À pan et bois ou en pierre, décorées ou plus sobre, elles n’auront plus de secrets pour les bâtisseurs en herbe. En s’inspirant des modèles repérés, ils sont invités à réaliser leur propre maison médiévale à l’aide de boites et d’éléments en carton.

Tarif: 3 € sur réservation

EUR.

Château-CIAP Rue Fouquet de la Varenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire



