Visite commentée du château Chiloup 16 et 17 septembre Château Chiloup Entrée libre

Découvrez cette grande bâtisse, héritée des seigneurs de Sainte-Croix, et son parc avec une visite retraçant son histoire complète du XVème siècle à nos jours. On estime la construction du Château Chiloup à la fin du XIIIème.

C’est au XIXème que ce château revêt sa forme actuelle et qu’il est modernisé sous forme de maison bourgeoise. Le parc du château est accessible aux promeneurs.

Visite commentée par groupe d’une durée d’1h15 environ.

Propriété de la mairie de Dagneux. Parking.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:15:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:15:00+02:00

©M-Art Photographie