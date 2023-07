Visite guidée d’un château datant du XVIIe siècle Château Chesnel Cherves-Richemont, 16 septembre 2023, Cherves-Richemont.

Visite guidée d’un château datant du XVIIe siècle 16 et 17 septembre Château Chesnel 6 € par personne. Gratuit -12 ans. Sur inscription. Nombre de places limité.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir lors de visites guidées le château de Chesnel. Vous pourrez partciper à une visite des extérieurs et des intérieurs du château, guidé par Marie-Hélène de Rofignac.

En plus des visites guidées, profitez de l’exposition de photographies de Stephen Gorge, qui rend artistique des objets du quotidien comme des couverts. Son travail s’appuie sur des jeux d’ombre et de lumière sans retouches ni trucages. Découvrez aussi l’exposition de pastels et encres de Chine de Myriam David, qui nous révèle les œuvres qu’elle a créé au cours de ses nombreux voyages.

Château Chesnel Château Chesnel, 16370 Cherves-Richemont Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 87 80 72 88 [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 80 72 88 »}] Le château Chesnel vous surprendra par son architecture originale qui en fait un monument unique dans la région. Vous serez séduit par l’harmonie qui se dégage de cet ensemble de bâtiments, château et dépendances, restés intacts depuis leur construction au début du XVIIe siècle. D731, 5 km au nord de Cognac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©gite-chateauchesnel