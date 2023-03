Marché Château-Chervix OT Briance Sud Haute Vienne Catégorie d’Évènement: Château-Chervix

2023-04-07 – 2023-04-07 Château-Chervix Haute-Vienne Château-Chervix . Rendez-vous dès 18h place du 8 Mai 1945 (haut du bourg) pour retrouver les commerçants. Nouveauté ; possibilité de consommer sur place, vente de frites et barbecue.

En Avril : chasse aux oeufs à partir de 17h30 pour les enfants

En Mai : les olympiades de la tour Château-Chervix

