Réservations à l’Office de Tourisme par les établissements scolaires, classes accompagnées.

Réservations à l'Office de Tourisme par les établissements scolaires, classes accompagnées.

Présentation des travaux de sécurisation et consolidation réalisés de septembre 2021 à mai 2022 sur les murs et contreforts de la terrasse construite au XIIIe siècle par Pierre de la Brosse.

02 54 38 74 19 L’ensemble castral de Châtillon comprend un rare donjon cylindrique voûté du XIIe siècle avec sa chemise et son enceinte fortifiée, une église collégiale du XIIe siècle, et surtout, un château ou logis royal, dit aussi logis Pierre de la Brosse, dont la conception en fait un précurseur de l’architecture Renaissance dans le Val de Loire. Construit au XIIIe siècle comme l’attestent les découvertes récentes, avec une grande terrasse de 1400m² dominant la vallée de l’Indre, il possède de grandes ouvertures dans les façades et n’a aucun caractère défensif : c’est une résidence de plaisance plus que de pouvoir.

