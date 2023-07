Nouveau spectacle vivant Château Charnizay Catégories d’Évènement: Charnizay

Indre-et-Loire Nouveau spectacle vivant Château Charnizay, 16 septembre 2023, Charnizay. Nouveau spectacle vivant 16 et 17 septembre Château Venez à la découverte de notre nouveau spectacle vivant : vous serez accueillis par des personnages costumés qui vous conteront l’histoire du château. Château Le Château, 37290 Charnizay Charnizay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 91 61 18 https://chateaudecharnizay.com Les premières traces historiques du château remontent au Moyen-Age. Au cours des siècles plusieurs familles se sont succédées au château de Charnizay et y ont fait de nombreux agrandissements et modifications. Aujourd’hui, restauré, il est un lieu d’accueil de tourisme (chambres d’hôtes, gîte, réceptions). Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

