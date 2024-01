Transhumance hivernale Château Charmail Saint-Seurin-de-Cadourne, mercredi 17 janvier 2024.

Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 08:00:00

fin : 2024-01-17

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Venez découvrir cette transhumance hivernale inédite !

200 moutons des Pyrénées, 2 bergers et leurs chiens partiront en matinée du vignoble du Château Charmail de Saint-Seurin-de-Cadourne pour transhumer à travers les plus grandes appellations des vins du Médoc et rejoindre leur destination à Saint-Julien-Beychevelle, au Château Léoville Las Cases.

Vous êtes invités à suivre cette transhumance et vivre un moment en communion avec la nature.

Château Charmail

Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Médoc-Vignoble