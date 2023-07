Les déjeuners au château Château Charmail Saint-Seurin-de-Cadourne, 13 juillet 2023, Saint-Seurin-de-Cadourne.

Saint-Seurin-de-Cadourne,Gironde

Le restaurant « L’instant de St-Seurin » se délocalise dans les vignes tous les jeudis pendant la saison estivale.

Après une dégustation de 3 millésimes de l’hôte, le château Charmail, au menu de ce déjeuners vous trouverez, la charcuterie ibérique, la fameuse entrecôte cuite aux sarments, le dessert et 1 verre de vin

Uniquement sur réservation..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 15:00:00. EUR.

Château Charmail Chemin de Bardis

Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The « L’instant de St-Seurin » restaurant moves to the vineyards every Thursday during the summer season.

After a tasting of 3 vintages from the host, Château Charmail, the menu includes Iberian charcuterie, the famous entrecôte cooked on vine shoots, dessert and 1 glass of wine

By reservation only.

El restaurante « L’instant de St-Seurin » se traslada a los viñedos todos los jueves de la temporada de verano.

Tras una degustación de 3 cosechas del anfitrión, el Château Charmail, el menú incluye charcutería ibérica, el famoso entrecot al sarmiento, postre y 1 copa de vino

Sólo con reserva previa.

Das Restaurant « L’instant de St-Seurin » verlagert sich während der Sommersaison jeden Donnerstag in die Weinberge.

Nach einer Verkostung von 3 Jahrgängen des Gastgebers, des Château Charmail, stehen auf dem Menü dieses Mittagessens iberische Wurstwaren, das berühmte, in Weinranken gegarte Entrecôte, Dessert und 1 Glas Wein

Nur auf Vorbestellung.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Médoc-Vignoble