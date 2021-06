Saint-Émilion Saint-Émilion Gironde, Saint-Émilion Château Champion : PORTES OUVERTES – Les avant Premières du Tour de France Saint-Émilion Saint-Émilion Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Émilion Gironde Saint-Émilion 5 EUR Château Champion : PORTES OUVERTES – Les avant Premières du Tour de France

?14 au 18 juillet 2021



TOUS LES JOURS

Visite-dégustation – Durée : 1H00 – ?Tarifs : 5,00€/personne

Déjeuner panier pique-nique – Tarifs : 20,00€/personne



MERCREDI 14 JUILLET ??

14H30 Atelier hôtel à insectes? – Durée : 1H00 – Tarifs : 8,00€/hôtel/famille

17H00 Atelier dégustation Vers&Vins? – Durée : 1H15 – Tarifs : 25€00/pers



DIMANCHE 18 JUILLET

14H30 Atelier hôtel à insectes? – Durée : 1H00 – Tarifs : 8,00€/hôtel/famille

