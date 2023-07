Caster’Apéro Château Castera Saint-Germain-d’Esteuil, 8 septembre 2023, Saint-Germain-d'Esteuil.

Saint-Germain-d’Esteuil,Gironde

Pour terminer l’été en beauté, venez profiter d’une belle fin de journée au Château Castera en participant à l’Afterwork dans la cour intérieure du château avec animation musicale par Milos Asian, un artiste franco-péruvien et sa caravane.

Dégustation des vins de la propriété et assiette de tapas.

Sur réservation..

2023-09-08

Château Castera Rue du Bourg

Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To round off the summer in style, come and enjoy a wonderful end to the day at Château Castera by taking part in the Afterwork in the château?s inner courtyard, with musical entertainment by Milos Asian, a Franco-Peruvian artist and his caravan.

Wine tasting and tapas platter.

Reservations required.

Para terminar el verano por todo lo alto, venga a disfrutar de un magnífico final de jornada en Château Castera participando en el Afterwork en el patio interior del castillo, amenizado musicalmente por Milos Asian, artista franco-peruano y su caravana.

Degustación de vinos y tapas.

Imprescindible reservar.

Um den Sommer in Schönheit zu beenden, genießen Sie einen schönen Tagesausklang auf Château Castera bei einem Afterwork im Innenhof des Schlosses mit musikalischer Unterhaltung durch Milos Asian, einem französisch-peruanischen Künstler, und seinem Wohnwagen.

Verkostung der Weine des Weinguts und Tapasteller.

Nur mit Reservierung.

