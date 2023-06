Castera Expose Camélia Otéro Château Castera Saint-Germain-d’Esteuil, 5 mai 2023, Saint-Germain-d'Esteuil.

Saint-Germain-d’Esteuil,Gironde

Le château Castera accueille une expositions des oeuvres de Camélia Otéro, artiste pluri disciplinée, issue d’une famille artiste catalane.

Pour l’occasion, l’artiste a créé une collection unique sur le thème « la lie c’est la vie ».

Cette exposition est visible dans l’espace boutique et dégustation du domaine, aux heures et jours d’ouverture du château.

Entrée libre et ouverte à tous..

2023-05-05 à ; fin : 2023-09-30 12:30:00. EUR.

Château Castera rue du Bourg

Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The castle Castera hosts an exhibition of works by Camélia Otéro, multidisciplinary artist, from a Catalan artist family.

For the occasion, the artist has created a unique collection on the theme « the dregs is life ».

This exhibition is visible in the store and tasting area of the estate, during the opening hours of the castle.

Admission is free and open to all.

El Château Castera acoge una exposición de obras de Camélia Otéro, artista multidisciplinar procedente de una familia de artistas catalanes.

Para la ocasión, la artista ha creado una colección única sobre el tema « La lie c’est la vie ».

Esta exposición puede verse en la tienda y la zona de degustación de la finca, durante el horario de apertura del château.

La entrada es libre y gratuita.

Im Schloss Castera findet eine Ausstellung mit Werken von Camélia Otéro statt, einer multidisziplinären Künstlerin, die aus einer katalanischen Künstlerfamilie stammt.

Für diesen Anlass hat die Künstlerin eine einzigartige Kollektion zum Thema « la lie c’est la vie » (Die Verbindung ist das Leben) geschaffen.

Diese Ausstellung ist im Boutique- und Verkostungsbereich des Weinguts während der Öffnungszeiten und -tage des Schlosses zu sehen.

Der Eintritt ist frei und für alle zugänglich.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Médoc-Vignoble