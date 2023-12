Château de Castelnaud – Leçon d’élégance par Claude de Cardaillac Château Castelnaud-la-Chapelle, 26 décembre 2023, Castelnaud-la-Chapelle.

Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 11:30:00

fin : 2024-01-07 16:00:00

Leçon d’élégance par Claude de Cardaillac

Claude de Cardaillac, dame de Castelnaud à la fin du XVe siècle, vous confie ses préoccupations sur le renouvellement de sa garde-robe… L’occasion d’en savoir plus sur les canons de la mode médiévale et les raffinements aristocratiques..

Leçon d’élégance par Claude de Cardaillac

Claude de Cardaillac, dame de Castelnaud à la fin du XVe siècle, vous confie ses préoccupations sur le renouvellement de sa garde-robe… L’occasion d’en savoir plus sur les canons de la mode médiévale et les raffinements aristocratiques.

Visite théâtralisée

Suivez Claude de Cardaillac, dame de Castelnaud à la fin du XVe siècle, qui vous confie ses préoccupations sur le renouvellement de sa garde-robe… L’occasion d’en savoir plus sur les canons de la mode médiévale et les raffinements aristocratiques en dépit de la morale religieuse de l’époque.

Parcours en intérieur mené par une comédienne costumée qui interprète un personnage historique..

Durée : 30 min.

Du lundi 26 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024 tous les jours à 11h30, 14h30 et 16h00

Animation sans réservation et sans supplément de prix.

.

Château

Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-18 par Périgord Noir Vallée Dordogne