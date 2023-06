Michel Montaigne : l’Amour du Vin et de la bonne nutrition CHATEAU CASSAGNE HAUT CANON, Saint-Michel-de-Fronsac Saint-Michel-de-Fronsac Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Michel-de-Fronsac Michel Montaigne : l’Amour du Vin et de la bonne nutrition CHATEAU CASSAGNE HAUT CANON, Saint-Michel-de-Fronsac, 8 juillet 2023, Saint-Michel-de-Fronsac. Michel Montaigne : l’Amour du Vin et de la bonne nutrition Samedi 8 juillet, 14h00 CHATEAU CASSAGNE HAUT CANON, Entrée libre. Sur inscription. L’association « Les Journées de la Nutrition » Hélène DUPOUY Présidente et Dr. Anne-Marie BAUGIER Vice-présidente vous invitent à assister à une rencontre : « Michel Montaigne l’amour du vin et de la bonne nutrition « . à 15 h: CHATEAU CASSAGNE HAUT-CANON, à St Michel de Fronsac. Plusieurs intervenants : spécialistes de MONTAIGNE, médecins, écrivains, spécialistes de la santé et de la nutrition vont nous régaler ! à 16 h: Concert du quatuor vocal « LE PLISSON », en costume d’époque : chants sur le vin composés à l’époque de MONTAIGNE à 18 h: Dégustation dans le chai du CHATEAU CASSAGNE HAUT-CANON CHATEAU CASSAGNE HAUT CANON, ST MICHEL DE FRONSAC 33126 Saint-Michel-de-Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « helene.dupouy33@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

