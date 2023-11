Atelier Vins et Fromages Château Carbonnieux Léognan, 30 septembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Venez nous rencontrer autour d’une visite du Château Carbonnieux suivie d’un atelier de dégustation alliant les vins de la propriété avec les fromages d’Isabelle Denninger, fromagère de Léognan..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Château Carbonnieux Chemin Peyssardet

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and meet us for a tour of Château Carbonnieux followed by a tasting workshop combining the estate’s wines with cheeses from Isabelle Denninger, a cheesemaker from Léognan.

Visite el Château Carbonnieux y participe en un taller de degustación de los vinos de la finca y de los quesos de Isabelle Denninger, quesera de Léognan.

Treffen Sie uns bei einer Besichtigung des Château Carbonnieux, gefolgt von einem Verkostungsworkshop, bei dem die Weine des Weinguts mit den Käsesorten von Isabelle Denninger, einer Käserin aus Léognan, kombiniert werden.

