Rencontres Musicales Internationales des Graves – Concert » VARSOVIE, BERCEAU DE CHOPIN » Château Carbonnieux Léognan, 26 juillet 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Musiciens virtuoses et une légende du cinéma français dans un écrin de châteaux bordelais : des soirées d’été parfaites avec les Rencontres Musicales Internationales des Graves et sa 23ème édition – À TRAVERS LES CITÉS ENCHANTÉES.

Le 26 juillet, de Georgijs Osokins, la révélation du 17e Concours international Chopin à Varsovie.

Varsovien par sa naissance, polonais dans son cœur, citoyen du monde par son talent : pour citer son compatriote, le poète Cyprian Kamil Norwid. Chopin, considéré comme père d’un nombre de grands compositeurs français, de Fauré à Debussy, a été puissamment influencé par Bach. « Bach est un astronome qui découvre les plus merveilleuses étoiles (…) Moi, je ne cherche qu’à exprimer l’âme et le coeur de l’Homme », disait Frédéric Chopin.

À l’issue du concert une dégustation de vins vous est offerte par la famille Perrin..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . .

Château Carbonnieux Chemin Peyssardet

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Virtuoso musicians and a French film legend in a setting of Bordeaux châteaux: perfect summer evenings with the Rencontres Musicales Internationales des Graves and its 23rd edition – À TRAVERS LES CITÉS ENCHANTÉES.

On 26 July, Georgijs Osokins, the revelation of the 17th International Chopin Competition in Warsaw.

Warsaw-born, Polish at heart, a citizen of the world through his talent: to quote his compatriot, the poet Cyprian Kamil Norwid. Chopin, considered to be the father of a number of great French composers, from Fauré to Debussy, was powerfully influenced by Bach. « Bach is an astronomer who discovers the most marvellous stars (…) I seek only to express the soul and heart of Man », said Frédéric Chopin.

At the end of the concert, a wine tasting will be offered by the Perrin family.

Músicos virtuosos y una leyenda del cine francés en un marco de castillos bordeleses: veladas de verano perfectas con los Rencontres Musicales Internationales des Graves y su 23ª edición – À TRAVERS LES CITÉS ENCHANTÉES.

El 26 de julio, Georgijs Osokins, revelación del 17º Concurso Internacional Chopin de Varsovia.

Varsoviano de nacimiento, polaco de corazón, ciudadano del mundo por su talento: citando a su compatriota, el poeta Cyprian Kamil Norwid. Chopin, considerado el padre de varios grandes compositores franceses, de Fauré a Debussy, recibió una poderosa influencia de Bach. « Bach es un astrónomo que descubre las estrellas más maravillosas (…) Yo sólo busco expresar el alma y el corazón del Hombre », decía Frédéric Chopin.

Al final del concierto, la familia Perrin ofrecerá una degustación de vinos.

Virtuose Musiker und eine französische Filmlegende inmitten der Schlösser von Bordeaux: Perfekte Sommerabende mit den Rencontres Musicales Internationales des Graves und ihrer 23. Ausgabe? DURCH DIE VERZAUBERTEN STÄDTE.

Am 26. Juli von Georgijs Osokins, der Entdeckung des 17. internationalen Chopin-Wettbewerbs in Warschau.

Warschau durch seine Geburt, Polen im Herzen, Weltbürger durch sein Talent: um seinen Landsmann, den Dichter Cyprian Kamil Norwid, zu zitieren. Chopin, der als Vater einer Reihe großer französischer Komponisten von Fauré bis Debussy gilt, wurde von Bach stark beeinflusst. « Bach ist ein Astronom, der die wunderbarsten Sterne entdeckt (?) Ich versuche nur, die Seele und das Herz des Menschen zum Ausdruck zu bringen », sagte Frédéric Chopin.

Im Anschluss an das Konzert bietet die Familie Perrin eine Weinprobe an.

