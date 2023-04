Rencontres aquitaine historique au Château Carbonnieux Château Carbonnieux Léognan Catégories d’Évènement: Gironde

Rencontres aquitaine historique au Château Carbonnieux Château Carbonnieux, 3 juin 2023, Léognan. Rencontres aquitaine historique au Château Carbonnieux Samedi 3 juin, 08h30 Château Carbonnieux Sur inscription uniquement Rencontres « Boire et Manger depuis le fond des âges » au Château Carbonnieux L’association Aquitaine Historique dont le siège est situé à Villenave d’Ornon organise une journée de conférences sur la thématique « boire et manger depuis le fond des âges » le samedi 3 juin 2023. Conférences au programme : 8 h 30 : accueil 9 h : inauguration à 9 h par Anne-Marie COCULA historienne, présidente émérite de l’Université Bordeaux-Montaigne.

9 h 15 – 9 h 55 : préhistoire « L’alimentation des Néandertaliens et des premiers Homo sapiens en Europe » par Marylène PATOU-MATHIS, Directrice de recherche émérite CNRS, UMR 7104, rattachée au Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris)

9 h 55 – 10 h 35 : préhistoire/Protohistoire « Le dernier repas d’Otzi, l’homme des glaces et des momies des tourbières » par Alain BEYNEIX, Enseignant, docteur en Préhistoire et chercheur associé à l’UMR 7194 du CNRS et au Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris)

11 h – 11 h 40 : antiquité « L’alimentation dans la Rome Antique » par Dimitri TILLOL D’AMBROISI, Docteur en Histoire romaine, chercheur associé au laboratoire HiSoMa (UMR 5189), chargé de cours à l’Université de Paris Nanterre-Sorbonne Université, professeur d’histoire-géographie à Neuilly s/Seine

11 h 40 – 12 h 20 : moyen-âge « Le rôle primordial des plantes potagères au Moyen Âge » par Ségolène LEFEVRE, historienne et chercheuse sur les nourritures et le goût, titulaire d’un DEA d’histoire et d’archéologie grecque Déjeuner Cocktail puis Visite du château Carbonnieux 14 h 30 – 15 h 10 : moyen Age « La diversité du vin : Gamme et couleur des vins Gascons à la fin du Moyen-Age » par Sandrine LAVAUD Professeur à l’Université de Bordeaux Montaigne directrice adjointe de l’institut Ausonius UMR 5607

15 h 10 – 15 h 50 : époque moderne « A la table des élites municipales d’Aquitaine au XVIIIe siècle » par Philipe MEYZIE Maître de conférences en histoire moderne à l’Université Bordeaux-Montaigne, membre du CEMMC et de l’Institut Universitaire de France

15 h 50 – 16 h 30 : époque contemporaine « Alimentation et approvisionnement des paysans du Sud-Ouest XIXe début XXe siècles » par Corinne MARACHE Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Bordeaux-Montaigne, membre du CEMMC Château Carbonnieux Chemin de Peyssardet, 33850 Léognan Léognan 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.aquitaine-historique.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0782006454 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

