Hérault

CHATEAU CAPION – JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2021 Gignac, 18 septembre 2021

Gignac Hérault Gignac Samedi 18 septembre 2021 de 10 à 17h , le château Capion à Aniane, ouvre ses portes en l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Venez avec vos boules de pétanque si vous le souhaitez, profiter d’une journée à la campagne, en famille ou entre amis, en réservant l’une de nos tables pique-nique*.

Venez vous ressourcer au pied de notre “arbre remarquable”, découvrir nos essences rares ou surprenantes, à travers un parcours libre.

Une exposition photo du photographe Pascal Philippe, de St-André de Sangonis, sur la biodiversité que protège notre domaine et son vignoble, vous attend au premier étage (gratuit).

Enfin, si vous voulez en savoir davantage sur l’histoire du château et rêver, suivez notre guide-conférencière en vous présentant à sa visite commentée, de 10h ou de 15 h ( débute, en face des escaliers- gratuit-) – Dégustation et boutique : 10- 17h *Table pique-nique : 15,50€ /groupe, incluant un Chemin des Garennes rouge ou blanc ou un rosé Zéfir (réservation recommandée sur : www.chateaucapion.com) Samedi 18 septembre 2021 de 10 à 17h , le château Capion à Aniane, ouvre ses portes en l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Détails Catégories d’évènement: Gignac, Hérault Autres Lieu Gignac Adresse Ville Gignac lieuville 43.65653#3.58692