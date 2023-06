Visite guidée Château Camus château camus Montmarault, 16 septembre 2023, Montmarault.

Visite guidée Château Camus 16 et 17 septembre château camus sur inscription

visite guidée

nombre de place limitée

Propriétaire de Montbrien, la famille Camus se fit construire, au XIXème siècle, une demeure de qualité au bourg de Montmarault. Le corps de logis central, de plan rectangulaire, est flanqué de deux ailes en retour d'équerre. L'une des ailes reçoit, à l'angle intérieur avec le logis, un pavillon en forme de tour carré, dont le toit à quatre pans domine la construction. Un perron, une terrasse à balustres et des lucarnes animent le toit et la façade.

Claude Marc Camus, reçu docteur en médecine en 1850, était réputé pour la chirurgie des os. Son gendre Marcel Vacher, ingénieur agricole, lui a succédé dans le château. Il fut maire de Montmarault de 1885 à 1919, conseiller général de 1895 à 1901 et député de 1893 à 1902.

Intéressant de noter que le Château de Montmarault (château Camus) servit de 1940 à 1944 d’état-major au groupement 39 (le Foucaud) des chantiers de jeunesse.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

