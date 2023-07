Festival l’Oghmac – Un vent de Fronde Château Campagne, 2 août 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

L’énergie de leur satire résonne au-delà du contexte historique dans ce spectacle débridé qui convoque jeu masqué, marionnettes et humour absurde. Durée: 1h10. Réserver.

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . EUR.

Château

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The energy of their satire resonates beyond the historical context in this unbridled show featuring masked play, puppetry and absurdist humor. Running time: 1h10. Book now

La energía de su sátira resuena más allá del contexto histórico en este desenfrenado espectáculo que combina máscaras, marionetas y humor absurdo. Duración: 1 hora y 10 minutos. Reserve ahora

Die Energie ihrer Satire hallt über den historischen Kontext hinaus in diesem zügellosen Schauspiel, das Maskenspiel, Marionetten und absurden Humor vereint. Dauer: 1h10. Buchen Sie

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère