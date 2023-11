Le Noel de Caillivet Château Caillivet Mazères, 16 décembre 2023, Mazères.

Mazères,Gironde

Bar à vin, foodtrucks, producteurs locaux, créateurs, associations, animation père-noël, etc.

Entre stands pour se restaurer et petits créateurs, vous y trouverez votre bonheur pour finaliser vos achats de noël. Un verre de vin, une gaufre chaude, des huîtres ou un peu de foie gras, nos divers foodtrucks et notre bar à vin régaleront les papilles des amateurs de salé comme de sucré. Un moment convivial, à la rencontre des commerçants et acteurs caritatifs locaux..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 19:00:00. EUR.

Château Caillivet Lieu-dit Caillivet

Mazères 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Wine bar, foodtrucks, local producers, creators, associations, Santa Claus animation, etc.

Between food stands and small creators, you will find your happiness to finalize your Christmas purchases. A glass of wine, a hot waffle, oysters or a bit of foie gras, our various foodtrucks and our wine bar will delight the taste buds of both sweet and savory lovers. A convivial moment, meeting the local merchants and charities.

Bar de vinos, foodtrucks, productores locales, diseñadores, asociaciones, animación de Papá Noel, etc.

Entre puestos de comida y pequeños diseñadores, encontrará lo que necesita para completar sus compras navideñas. Una copa de vino, un gofre caliente, ostras o un poco de foie gras, nuestros diferentes foodtrucks y nuestro bar de vinos harán las delicias de los amantes del dulce y del salado. Un momento de convivencia en el que podrá conocer a los comerciantes locales y a las organizaciones benéficas.

Weinbar, Foodtrucks, lokale Produzenten, Designer, Vereine, Weihnachtsmannanimation, etc.

Zwischen Imbissbuden und kleinen Kreativen finden Sie hier Ihr Glück, um Ihre Weihnachtseinkäufe abzuschließen. Ein Glas Wein, eine heiße Waffel, Austern oder ein bisschen Foie gras – unsere verschiedenen Foodtrucks und unsere Weinbar verwöhnen die Papillen von Liebhabern süßer und herzhafter Speisen. Ein geselliger Moment, bei dem Sie lokale Händler und karitative Akteure treffen.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Sauternes Graves Landes Girondines