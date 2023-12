Spectacle « Sacré Guillaume ! » Château Caen, 27 décembre 2023 15:00, Caen.

Caen,Calvados

Spectacle pendant les vacances de Noël (à partir de 5 ans)

Pendant les vacances de Noël, le Musée de Normandie – Château de Caen et la compagnie Hardie vous proposent une plongée contée dans l’histoire de Guillaume le Conquérant, chevalier normand devenu roi d’Angleterre.

Découvrez une histoire à la frontière entre deux pays, comme celle de notre conteur qui mêle la destinée du duc de Normandie à des contes de la tradition burkinabè.

Un regard métissé sur l’épopée du plus célèbre des Normands.

Pour le jeune public accompagné, à partir de 5 ans. Auditorium du château de Caen. Durée : 50 minutes. Sur réservation par mail (mdn-reservation@caen.fr).

2023-12-27 15:00:00 fin : 2023-12-27 15:50:00.

Château Musée de Normandie

Caen 14000 Calvados Normandie



Christmas vacation show (ages 5 and up)

During the Christmas vacations, the Musée de Normandie – Château de Caen and Compagnie Hardie invite you to take a storytelling plunge into the history of William the Conqueror, the Norman knight who became King of England.

Discover a story that straddles the border between two countries, as our storyteller blends the destiny of the Duke of Normandy with traditional tales from Burkina Faso.

A cross-cultural look at the epic of the most famous Norman.

For accompanied young audiences, ages 5 and up. Caen Castle Auditorium. Duration: 50 minutes. Bookings by e-mail (mdn-reservation@caen.fr)

Espectáculo durante las vacaciones de Navidad (a partir de 5 años)

Durante las vacaciones de Navidad, el Museo de Normandía – Castillo de Caen y la Compañía Hardie le invitan a adentrarse en la historia de Guillermo el Conquistador, el caballero normando que se convirtió en rey de Inglaterra.

Descubra una historia a caballo entre dos países, mientras nuestro narrador mezcla el destino del Duque de Normandía con cuentos tradicionales de Burkina Faso.

Una mirada intercultural a la epopeya del normando más famoso.

Para público infantil acompañado a partir de 5 años. Auditorio del Castillo de Caen. Duración: 50 minutos. Reserva obligatoria por correo electrónico (mdn-reservation@caen.fr)

Aufführung während der Weihnachtsferien (ab 5 Jahren)

Während der Weihnachtsferien laden das Musée de Normandie – Château de Caen und die Compagnie Hardie Sie ein, in die Geschichte von Wilhelm dem Eroberer einzutauchen, einem normannischen Ritter, der König von England wurde.

Entdecken Sie eine Geschichte an der Grenze zwischen zwei Ländern, wie die unseres Erzählers, der das Schicksal des Herzogs der Normandie mit Märchen aus der burkinischen Tradition vermischt.

Ein gemischter Blick auf das Epos des berühmtesten aller Normannen.

Für das junge Publikum in Begleitung, ab 5 Jahren. Auditorium des Schlosses von Caen. Dauer: 50 Minuten. Mit Reservierung per E-Mail (mdn-reservation@caen.fr)

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Caen la Mer