Exposition « Les inventions de Frédéric Berjot, savant et photographe » Château Caen, 23 décembre 2023 07:00, Caen.

Caen,Calvados

Du 23 décembre 2023 au 31 mars 2024, le Musée de Normandie-Château de Caen présente « La petite expo #01 » : « Les inventions de Frédéric Berjot, savant et photographe ».

Transmise par la petite-fille de l’inventeur, la machine à fabriquer de l’eau gazeuse est une des curiosités conservées dans les réserves du musée.

Son concepteur, Frédéric Berjot (1815-1895), était pharmacien installé à Caen et fournisseur en matériel et produits photographiques notamment pour Edmond Bacot et la famille de Victor Hugo. Investi dans la vie publique, membre de nombreuses sociétés savantes et travailleur infatigable, il créait aussi, de toutes pièces, de savants appareils, dont certains seront primés lors d’expositions et de concours scientifiques.

Les inventions de Frédéric Berjot sont l’occasion de revenir sur le parcours fascinant de cet homme du 19e siècle et de sa famille d’inventeurs et d’explorateurs qui a marqué l’histoire locale.

Musée de Normandie – Logis des Gouverneurs, aux jours et horaires d’ouverture habituels. Accès inclus dans le billet d’entrée du musée.Temps forts gratuits – premier week-end de chaque mois :samedi 6 et dimanche 7 janvier 2024samedi 3 et dimanche 4 février 2024samedi 2 et dimanche 3 mars 2024

> Lecture contée (5 – 7 ans accompagnés) : « Drôles de machines !’ » à 14h et à 16h30. Durée : 15 minutes. Gratuit, sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

> Visite flash (adultes) : découvrez la collection en 30 minutes avec un médiateur. à 14h30 et 15h30. Durée : 30 minutes. Gratuit, retrait des billets à partir de 13h30..

Château Musée de Normandie

Caen 14000 Calvados Normandie



From December 23, 2023 to March 31, 2024, the Musée de Normandie-Château de Caen presents « La petite expo #01 »: « The inventions of Frédéric Berjot, scientist and photographer ».

Passed on by the inventor?s granddaughter, the sparkling water machine is one of the curiosities conserved in the museum?s reserves.

Its designer, Frédéric Berjot (1815-1895), was a Caen-based pharmacist and supplier of photographic equipment and products, notably to Edmond Bacot and Victor Hugo?s family. Involved in public life, a member of numerous learned societies and a tireless worker, he also created, from scratch, ingenious devices, some of which won awards at scientific exhibitions and competitions.

Frédéric Berjot?s inventions provide an opportunity to revisit the fascinating career of this 19th-century man and his family of inventors and explorers, who left their mark on local history.

Musée de Normandie – Logis des Gouverneurs, during normal opening hours. Free highlights – first weekend of each month:Saturday January 6 and Sunday January 7, 2024Saturday February 3 and Sunday February 4, 2024Saturday March 2 and Sunday March 3, 2024

> Storytelling reading (5 – 7 years accompanied): « Drôles de machines!.. » at 2pm and 4:30pm. Duration: 15 minutes. Free, booking required: mdn-reservation@caen.fr

> Flash visit (adults): discover the collection in 30 minutes with a mediator. 2:30pm and 3:30pm. Duration: 30 minutes. Free, tickets available from 1:30pm.

Del 23 de diciembre de 2023 al 31 de marzo de 2024, el Musée de Normandie-Château de Caen presenta « La petite expo #01 »: « Los inventos de Frédéric Berjot, científico y fotógrafo ».

Cedida por la nieta del inventor, la máquina de agua con gas es una de las curiosidades conservadas en las reservas del museo.

Su diseñador, Frédéric Berjot (1815-1895), era farmacéutico en Caen y proveedor de material y productos fotográficos, especialmente para Edmond Bacot y la familia de Victor Hugo. Implicado en la vida pública, miembro de numerosas sociedades científicas y trabajador incansable, también creó, a partir de cero, ingeniosos aparatos, algunos de los cuales fueron premiados en exposiciones y concursos científicos.

Los inventos de Frédéric Berjot ofrecen la oportunidad de revivir la fascinante vida de este hombre del siglo XIX y de su familia de inventores y exploradores, que dejaron su huella en la historia local.

Musée de Normandie – Logis des Gouverneurs, en horario de apertura normal. Visitas gratuitas – primer fin de semana de cada mes:sábado 6 y domingo 7 de enero de 2024sábado 3 y domingo 4 de febrero de 2024sábado 2 y domingo 3 de marzo de 2024

> Lectura de cuentos (5 – 7 años acompañados): « Drôles de machines!… » a las 14:00 y 16:30 h. Duración: 15 minutos. Gratuito, previa reserva: mdn-reservation@caen.fr

> Visita flash (adultos): descubra la colección en 30 minutos con un mediador. 14.30 y 15.30 h. Duración: 30 minutos. Entrada gratuita a partir de las 13.30 h.

Vom 23. Dezember 2023 bis zum 31. März 2024 präsentiert das Musée de Normandie-Château de Caen « La petite expo #01 »: « Les inventions de Frédéric Berjot, savant et photographe » (Die Erfindungen von Frédéric Berjot, Wissenschaftler und Fotograf).

Die von der Enkelin des Erfinders weitergegebene Maschine zur Herstellung von kohlensäurehaltigem Wasser ist eine der Kuriositäten, die in den Lagerräumen des Museums aufbewahrt werden.

Der Erfinder, Frédéric Berjot (1815-1895), war ein in Caen ansässiger Apotheker, der fotografische Geräte und Produkte für Edmond Bacot und die Familie von Victor Hugo lieferte. Er engagierte sich im öffentlichen Leben, war Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften und arbeitete unermüdlich. Er entwickelte auch eigene Apparate, von denen einige bei wissenschaftlichen Ausstellungen und Wettbewerben ausgezeichnet wurden.

Die Erfindungen von Frédéric Berjot bieten die Gelegenheit, auf den faszinierenden Werdegang dieses Mannes aus dem 19. Jahrhundert und seiner Familie von Erfindern und Forschern zurückzublicken, die die lokale Geschichte geprägt hat.

Musée de Normandie – Logis des Gouverneurs, an den üblichen Tagen und zu den üblichen Öffnungszeiten. Kostenlose Highlights – erstes Wochenende jedes Monats:Samstag, 6. und Sonntag, 7. Januar 2024Samstag, 3. und Sonntag, 4. Februar 2024Samstag, 2. und Sonntag, 3. März 2024

> Erzählte Lesung (5 – 7 Jahre in Begleitung): « Drôles de machines!? » um 14 Uhr und um 16.30 Uhr. Dauer: 15 Minuten. Kostenlos, mit Reservierung: mdn-reservation@caen.fr

> Blitzbesuch (Erwachsene): Entdecken Sie die Sammlung in 30 Minuten mit einem Vermittler. 14:30 und 15:30 Uhr. Dauer: 30 Minuten. Kostenlos, Abholung der Tickets ab 13:30 Uhr.

