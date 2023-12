À la ferme des animaux Château Caen, 9 décembre 2023 11:15, Caen.

Caen,Calvados

Visite animée (2 – 4 ans)

Découvrez avec Pistache la vache et ses joyeux compères la vie à la ferme d’autrefois. Une visite animée avec théâtre d’ombres, peluches et déambulation dans le musée.

Pour les enfants accompagnés, de 2 à 4 ans. Durée : 45 minutes. 4€ entrée incluse, sur réservation par mail (mdn-reservation@caen.fr)..

2023-12-09 11:15:00 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

Château Musée de Normandie

Caen 14000 Calvados Normandie



Animated visit (2 – 4 years)

Discover life on a farm in days gone by with Pistache the cow and her merry men. An animated visit with shadow play, plush toys and a stroll through the museum.

For accompanied children aged 2 to 4. Duration: 45 minutes. 4? admission included, by e-mail reservation (mdn-reservation@caen.fr).

Visita animada (2 – 4 años)

Descubra la vida en una granja de antaño con la vaca Pistache y sus alegres hombres. Una visita animada con juegos de sombras, peluches y un paseo por el museo.

Para niños de 2 a 4 años acompañados. Duración: 45 minutos. entrada de 4? incluida, reserva por correo electrónico (mdn-reservation@caen.fr).

Animierter Rundgang (2 – 4 Jahre)

Entdecken Sie mit Pistache, der Kuh, und ihren fröhlichen Gefährten das Leben auf dem Bauernhof in früheren Zeiten. Eine animierte Führung mit Schattentheater, Plüschtieren und einem Spaziergang durch das Museum.

Für Kinder von 2 bis 4 Jahren in Begleitung. Dauer: 45 Minuten. 4? inkl. Eintritt, Reservierung per E-Mail (mdn-reservation@caen.fr).

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Caen la Mer