Exposition « Fenêtres sur… » Château Caen, 25 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Par cette exposition, intitulée « Fenêtres sur… », le château offre une perspective unique sur les projets novateurs des diplômés de l’année 2023 du DNMAde Patrimoine du lycée Dumont D’Urville-Laplace. Du 25 novembre au 16 décembre 2023, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir l’aboutissement de 3 années de formation.

Menés en partenariat avec le Musée de Normandie, les projets présentés ont émergé d’une mission : imaginer de nouveaux espaces au sein du Château de Caen à l’occasion de son millénaire. Cette transformation ambitieuse vise à revitaliser et redécouvrir de manière innovante ce monument historique situé en plein cœur de la ville. Les étudiants du Diplôme National des Métiers d’Art et du Design mention Patrimoine ont relevé le défi en proposant des visions uniques de ce site en repensant les espaces urbains de la ville de Caen en phase avec de nouveaux usages.

Au sein de l’église St Georges au Château de Caen, cette exposition révélera ces projets portant des regards singuliers sur le patrimoine local. Le choix de ce lieu symbolique ajoute une dimension particulière à la présentation. Les projets seront magnifiés grâce à une scénographie sur-mesure fondée sur la notion de cadrage, permettant d’ouvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles fenêtres sur la jeune création..

Vendredi 2023-11-25 fin : 2023-12-16 . .

Château Eglise Saint-Georges du Château de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



With this exhibition, entitled « Fenêtres sur… », the château offers a unique perspective on the innovative projects of the graduates of the 2023 DNMAde Patrimoine program at the Lycée Dumont D?Urville-Laplace. From November 25 to December 16, 2023, visitors will have the opportunity to discover the culmination of 3 years of training.

Conducted in partnership with the Musée de Normandie, the projects presented have emerged from a single mission: to imagine new spaces within the Château de Caen on the occasion of its millennium. This ambitious transformation aims to revitalize and rediscover this historic monument in the heart of the city in an innovative way. Students of the Diplôme National des Métiers d?Art et du Design mention Patrimoine took up the challenge, proposing unique visions of this site by rethinking the urban spaces of the city of Caen in phase with new uses.

The exhibition, held in the Church of St Georges at Caen Castle, will showcase these projects, which take a unique look at the local heritage. The choice of this symbolic location adds a special dimension to the presentation. The projects will be magnified by a bespoke scenography based on the notion of framing, opening up new perspectives and new windows on young creativity.

A través de esta exposición, titulada « Fenêtres sur… » (Ventanas sobre…), el Château ofrece una perspectiva única de los proyectos innovadores de los graduados del programa 2023 DNMAde Patrimoine del Lycée Dumont D’Urville-Laplace. Del 25 de noviembre al 16 de diciembre de 2023, los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir la culminación de 3 años de formación.

Realizados en colaboración con el Museo de Normandía, los proyectos presentados han surgido de una misión: imaginar nuevos espacios dentro del Castillo de Caen para conmemorar su milenario. Esta ambiciosa transformación pretende revitalizar y redescubrir de forma innovadora este monumento histórico situado en el corazón de la ciudad. Los estudiantes del Diplôme National des Métiers d’Art et du Design en la especialidad de Patrimonio han aceptado el reto, proponiendo visiones únicas de este emplazamiento al repensar los espacios urbanos de la ciudad de Caen en función de los nuevos usos.

La exposición, que tendrá lugar en la iglesia de San Jorge del castillo de Caen, mostrará estos proyectos, que aportan una mirada única sobre el patrimonio local. La elección de este lugar simbólico añade una dimensión especial a la presentación. Los proyectos se verán magnificados por una escenografía a medida basada en la noción de encuadre, que abrirá nuevas perspectivas y nuevas ventanas a la joven creatividad.

Mit dieser Ausstellung unter dem Titel « Fenêtres sur… » bietet das Schloss einen einzigartigen Einblick in die innovativen Projekte der Absolventen des Jahres 2023 des DNMAde Patrimoine des Lycée Dumont D?Urville-Laplace. Vom 25. November bis zum 16. Dezember 2023 haben die Besucher die Möglichkeit, die Ergebnisse der dreijährigen Ausbildung zu sehen.

Die in Zusammenarbeit mit dem Musée de Normandie vorgestellten Projekte sind aus einer Aufgabe entstanden: die Gestaltung neuer Räume im Schloss von Caen anlässlich seines tausendjährigen Bestehens. Diese ehrgeizige Umgestaltung soll dieses historische Monument im Herzen der Stadt auf innovative Weise neu beleben und wiederentdecken. Die Studenten des Diplôme National des Métiers d’Art et du Design mention Patrimoine haben sich der Herausforderung gestellt und einzigartige Visionen dieses Ortes entworfen, indem sie die urbanen Räume der Stadt Caen im Einklang mit neuen Nutzungen überdenken.

Die Ausstellung in der Kirche St Georges im Schloss von Caen zeigt diese Projekte, die einen einzigartigen Blick auf das lokale Kulturerbe werfen. Die Wahl dieses symbolischen Ortes verleiht der Präsentation eine besondere Dimension. Die Projekte werden durch eine maßgeschneiderte Szenografie, die auf dem Konzept des Bildausschnitts beruht, hervorgehoben und eröffnen neue Perspektiven und Fenster auf die junge Kunst.

Mise à jour le 2023-11-10 par Calvados Attractivité