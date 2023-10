Visite-enquête « On a volé l’éventail ! » Château Caen, 25 octobre 2023, Caen.

Un éventail en dentelle a été dérobé lors d’un mariage dans la campagne normande… Suivez le médiateur dans les collections du Musée de Normandie et menez l’enquête en famille !

Cette visite alterne commentaires et participation active du groupe à des activités ludiques.

Pour le jeune public (8-13 ans) accompagné d’un adulte. Durée : 1h30. 4€ entrée incluse, sur réservation par mail (mdn-reservation@caen.fr). Ouverture des réservations 2 mois avant la date de la visite..

2023-10-25 15:00:00 fin : 2023-10-25 16:30:00. .

Château Musée de Normandie

Caen 14000 Calvados Normandie



A lace fan has been stolen from a wedding in the Normandy countryside… Follow the mediator through the collections of the Musée de Normandie and investigate with your family!

This tour alternates between commentary and active participation in fun activities.

For young visitors (8-13 years) accompanied by an adult. Duration: 1h30. 4? admission included, by e-mail reservation (mdn-reservation@caen.fr). Reservations open 2 months before the date of the tour.

Un abanico de encaje ha sido robado en una boda en la campiña normanda… Siga al mediador por las colecciones del Museo de Normandía e investigue en familia

Esta visita alterna comentarios y participación activa en actividades lúdicas.

Para jóvenes visitantes (8-13 años) acompañados de un adulto. Duración: 1h30. entrada de 4 ¤ incluida, reservable por correo electrónico (mdn-reservation@caen.fr). Las reservas se abren 2 meses antes de la fecha de la visita.

Bei einer Hochzeit in der ländlichen Normandie wurde ein Spitzenfächer gestohlen… Folgen Sie dem Vermittler durch die Sammlungen des Musée de Normandie und stellen Sie mit Ihrer Familie Nachforschungen an!

Bei diesem Besuch wechseln sich Kommentare und die aktive Teilnahme der Gruppe an spielerischen Aktivitäten ab.

Für das junge Publikum (8-13 Jahre) in Begleitung eines Erwachsenen. Dauer: 1,5 Stunden. 4? Eintritt inbegriffen, Reservierung per E-Mail (mdn-reservation@caen.fr). Buchungen sind 2 Monate vor dem Besuch möglich.

