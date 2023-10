Visite surprise au Musée de Normandie Château Caen, 22 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Laissez vous guider dans les collections du Musée de Normandie! Jetez le dé et vous découvrirez deux à trois objets phares. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir une partie de l’histoire et patrimoine de la Normandie.

Visites ados et adultes. Durée : 45 minutes. 6€ entrée incluse, sur réservation par mail (mdn-reservation@caen.fr). Ouverture des réservations 2 mois avant la date de la visite..

2023-10-22 15:00:00 fin : 2023-10-22 15:45:00. .

Château Musée de Normandie

Caen 14000 Calvados Normandie



Let us guide you through the collections of the Musée de Normandie! Roll the die and you’ll discover two or three key objects. An opportunity to discover or rediscover part of Normandy’s history and heritage.

Tours for teens and adults. Duration: 45 minutes. 6? admission included, by e-mail (mdn-reservation@caen.fr). Reservations open 2 months before the date of the tour.

Déjese guiar por las colecciones del Museo de Normandía Tire los dados y descubrirá dos o tres objetos clave. Esta es su oportunidad de descubrir o redescubrir parte de la historia y el patrimonio de Normandía.

Visitas para adolescentes y adultos. Duración: 45 minutos. entrada de 6 ¤ incluida, reservable por correo electrónico (mdn-reservation@caen.fr). Las reservas se abren 2 meses antes de la fecha de la visita.

Lassen Sie sich durch die Sammlungen des Musée de Normandie führen! Würfeln Sie und entdecken Sie zwei bis drei wichtige Objekte. Die Gelegenheit, einen Teil der Geschichte und des Erbes der Normandie zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Führungen für Jugendliche und Erwachsene. Dauer: 45 Minuten. 6? inkl. Eintritt, Reservierung per E-Mail (mdn-reservation@caen.fr). Reservierungen können 2 Monate vor dem Besuchstermin vorgenommen werden.

