Conférence « 1023-2023, les 1000 ans de l’abbatiale du Mont Saint-Michel » Château Caen, 6 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Conférence « 1023-2023, les 1000 ans de l’abbatiale du Mont Saint-Michel » par François Saint-James, chargé d’action culturelle, Centre des Monuments Nationaux, Abbaye du Mont-Saint-Michel.

Dans le cadre de la programmation culturelle des célébrations du Millénaire de l’église abbatiale du Mont Saint-Michel en 2023, le Centre des Monuments Nationaux et l’Etablissement public du Mont-Saint-Michel organisent, comme chaque année depuis 2015, un cycle de conférences sur l’histoire et l’architecture du Mont Saint-Michel et de sa baie, et en particulier cette année sur l’abbatiale. Des spécialistes abordent des aspects connus ou méconnus de ce site lors de ces conférences organisées au Mont, à Avranches et dans la région, tout au long de cette année.

Historien de l’art de formation, conférencier et chargé d’action culturelle à l’abbaye du Mont Saint-Michel depuis plus de trente ans, François Saint-James est certainement un des meilleurs connaisseurs de l’histoire du Mont Saint-Michel et de ses édifices qu’il partage avec des publics variés. Il travaille depuis des années à la constitution d’un fonds documentaire sur l’histoire du rocher, et sur son iconographie à travers les siècles.

En s’appuyant sur cette très riche documentation et en particulier sur les plus récentes images en réalité augmentée du monument à l’époque romane, il viendra présenter la longue et extraordinaire histoire de cette abbatiale et certainement renouveler notre connaissance de ce monument millénaire.

Auditorium du Château de Caen, accès libre dans la limite des places disponibles.

Conférence proposée par le Musée de Normandie et l’association des Chemins du Mont Saint-Michel.

2023-10-06 18:00:00 fin : 2023-10-06 19:00:00. .

Château Musée de Normandie (auditorium du château)

Caen 14000 Calvados Normandie



Conference « 1023-2023, les 1000 ans de l?abbatiale du Mont Saint-Michel » by François Saint-James, cultural action officer, Centre des Monuments Nationaux, Abbaye du Mont-Saint-Michel.

As part of the cultural programming for the Millennium celebrations of the Mont Saint-Michel abbey church in 2023, the Centre des Monuments Nationaux and the Etablissement public du Mont-Saint-Michel are organizing, as they have every year since 2015, a series of conferences on the history and architecture of Mont Saint-Michel and its bay, and in particular this year on the abbey church. Specialists address well-known and little-known aspects of this site at these lectures organized at the Mont, in Avranches and in the region, throughout this year.

Trained as an art historian, François Saint-James has been a lecturer and in charge of cultural activities at Mont Saint-Michel Abbey for over thirty years, and is certainly one of the best connoisseurs of the history of Mont Saint-Michel and its buildings, which he shares with a wide range of audiences. For many years, he has been building up a documentary collection on the history of the rock and its iconography through the centuries.

Drawing on this very rich documentation, and in particular on the most recent augmented reality images of the monument in Romanesque times, he will present the long and extraordinary history of this abbey church, and certainly renew our knowledge of this thousand-year-old monument.

Auditorium of the Château de Caen, free admission subject to availability.

Conference organized by the Musée de Normandie and the Chemins du Mont Saint-Michel association

Conferencia « 1023-2023, 1000 años de la abadía del Monte Saint-Michel » por François Saint-James, responsable de la acción cultural del Centro de Monumentos Nacionales, Abadía del Monte Saint-Michel.

En el marco del programa cultural de las celebraciones del milenio de la abadía del Monte Saint-Michel en 2023, el Centro de monumentos nacionales y el Establecimiento público del Monte Saint-Michel organizan, como cada año desde 2015, un ciclo de conferencias sobre la historia y la arquitectura del Monte Saint-Michel y su bahía, y este año en particular sobre la iglesia abacial. En estas conferencias, que se celebrarán en el Monte, en Avranches y en la región a lo largo de todo el año, especialistas abordarán aspectos conocidos y poco conocidos del lugar.

François Saint-James, historiador del arte de formación, conferenciante y responsable de las actividades culturales de la abadía del Mont Saint-Michel desde hace más de treinta años, es sin duda uno de los mayores conocedores de la historia del Mont Saint-Michel y de sus edificios, que comparte con públicos muy diversos. Desde hace años trabaja en la constitución de un fondo documental sobre la historia de la roca y su iconografía a lo largo de los siglos.

A partir de esta riquísima documentación, y en particular de las más recientes imágenes de realidad aumentada del monumento en la época románica, presentará la larga y extraordinaria historia de esta iglesia abacial, y renovará sin duda nuestro conocimiento de este monumento milenario.

Auditorio del castillo de Caen, entrada libre hasta completar aforo.

Conferencia organizada por el Museo de Normandía y la asociación Chemins du Mont Saint-Michel

Vortrag « 1023-2023, die 1000 Jahre der Abteikirche von Mont Saint-Michel » von François Saint-James, Beauftragter für Kulturarbeit, Centre des Monuments Nationaux, Abbaye du Mont-Saint-Michel.

Im Rahmen des Kulturprogramms für die Feierlichkeiten zum Millennium der Abteikirche von Mont Saint-Michel im Jahr 2023 organisieren das Centre des Monuments Nationaux und das Etablissement public du Mont-Saint-Michel wie jedes Jahr seit 2015 eine Vortragsreihe über die Geschichte und Architektur des Mont Saint-Michel und seiner Bucht, in diesem Jahr insbesondere über die Abteikirche. Bei den Vorträgen, die das ganze Jahr über auf dem Mont, in Avranches und in der Region stattfinden, behandeln Fachleute bekannte und unbekannte Aspekte dieser Stätte.

François Saint-James ist ausgebildeter Kunsthistoriker, Referent und seit über dreißig Jahren Kulturbeauftragter der Abtei Mont Saint-Michel. Er ist sicherlich einer der besten Kenner der Geschichte des Mont Saint-Michel und seiner Gebäude, die er mit einem breiten Publikum teilt. Seit Jahren arbeitet er an der Erstellung eines Dokumentationsfonds über die Geschichte des Felsens und seine Ikonografie im Laufe der Jahrhunderte.

Anhand dieser umfangreichen Dokumentation und insbesondere der jüngsten Augmented-Reality-Bilder des Monuments aus der romanischen Epoche wird er die lange und außergewöhnliche Geschichte dieser Abteikirche vorstellen und sicherlich unser Wissen über dieses tausendjährige Bauwerk erneuern.

Auditorium des Schlosses von Caen, freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Vortrag, angeboten vom Musée de Normandie und der Association des Chemins du Mont Saint-Michel

