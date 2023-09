Dernier week-end de l’exposition « Des Vikings et des Normands » Château Caen, 30 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2023, ne manquez pas le dernier week-end de l’exposition Des « Vikings et des Normands » au Musée de Normandie !

Au programme : animations, projection, rencontres… pour tout public :VISITE ANIMÉE « Au revoir Olaf ! » (3-7 ans)

Samedi et dimanche à 11h30, 15h30 et 17h

Durée : 30 minutes.

Sur réservation : mdn-reservation@caen.frSTAND DE MAQUILLAGE

Samedi et dimanche de 11h30 à 13h et de 14h à 17h30LA FRESQUE D’OR : venez vous exprimer !

Samedi et dimanche de 11h à 18hÀ LA RENCONTRE de la Confrérie Normande

(associations La Hird de Hrólfr, Tempore Neustria et Normanniae Dracones)

Samedi et dimanche :

• de 11h à 13h et de 14h à 18h : déambulation en continu dans l’exposition

• de 11h30 à 13h et de 14h à 17h30 : initiation au maniement de lances et de boucliers (à partir de 7 ans)

• à 11h30 et 17h : présentation flash « Les équipements vikings et normands »

• à 15h30 : présentation flash « La reconstitution et ses sources »PROJECTION « Rollon, sur les traces du premier Normand » (Alban Vian, 2021)

Dimanche à 15h30

Durée : 52 minutes. Auditorium du Château de Caen, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Exposition ouverte de 11h à 18h

Animations gratuites, incluses dans le billet d’entrée (5,50 € / 3,50 €)

Entrée gratuite pour les moins de 26 ans.

Samedi 2023-09-30 11:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Château Musée de Normandie

Caen 14000 Calvados Normandie



On Saturday September 30 and Sunday October 1, 2023, don’t miss the last weekend of the « Vikings and Normans » exhibition at the Musée de Normandie!

On the program: activities, screenings, encounters… for all ages: ANIMATED VISIT « Goodbye Olaf » (3-7 years)

Saturday and Sunday at 11.30am, 3.30pm and 5pm

Duration: 30 minutes.

By reservation: mdn-reservation@caen.frSTAND MAKE-UP

Saturday and Sunday, 11:30 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 5:30 p.m.THE GOLDEN FRESK: express yourself!

Saturday and Sunday, 11 a.m. to 6 p.m.À LA RENCONTRE de la Confrérie Normande

(associations La Hird de Hrólfr, Tempore Neustria and Normanniae Dracones)

Saturday and Sunday :

? 11am to 1pm and 2pm to 6pm: continuous tour of the exhibition

? 11:30 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 5:30 p.m.: introduction to spear and shield handling (ages 7 and up)

? 11:30 a.m. and 5 p.m.: « Viking and Norman equipment » flash presentation

? 3:30pm: flash presentation « La reconstitution et ses sources » PROJECTION « Rollon, sur les traces du premier Normand » (Alban Vian, 2021)

Sunday at 3:30pm

Running time: 52 minutes. Auditorium of the Château de Caen, free admission subject to availability.

Exhibition open from 11 a.m. to 6 p.m

Free entertainment, included in admission (5.50 ? / 3.50 ?)

Free admission for under-26s

El sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre de 2023, ¡no se pierda el último fin de semana de la exposición « Vikingos y normandos » en el Museo de Normandía!

En el programa: actos, proyecciones, encuentros… para todas las edades: VISITA ANIMADA « Adiós Olaf » (3-7 años)

Sábado y domingo a las 11.30 h, 15.30 h y 17 h

Duración: 30 minutos.

Con reserva previa: mdn-reservation@caen.frSTAND MAQUILLAJE

Sábado y domingo de 11.30 a 13.00 h y de 14.00 a 17.30 hLA FRESQUE D’OR: ¡ven y exprésate!

Sábado y domingo de 11:00 a 18:00 EN EL ENCUENTRO de la Confrérie Normande

(asociaciones La Hird de Hrólfr, Tempore Neustria y Normanniae Dracones)

Sábado y domingo:

? de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00: visita guiada de la exposición

? de 11:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:30: iniciación al manejo de lanzas y escudos (a partir de 7 años)

? a las 11.30 h y a las 17 h: presentación flash sobre el « equipamiento vikingo y normando

? a las 15.30 h: presentación flash « La reconstrucción y sus fuentes » PROYECCIÓN « Rollon, tras las huellas del primer normando » (Alban Vian, 2021)

Domingo a las 15.30 h

Duración: 52 minutos. Auditorio del Castillo de Caen, entrada libre hasta completar aforo.

Exposición abierta de 11:00 a 18:00 h

Animación gratuita, incluida en el billete de entrada (5,50 € / 3,50 €)

Entrada gratuita para menores de 26 años

Samstag, den 30. September und Sonntag, den 1. Oktober 2023: Verpassen Sie nicht das letzte Wochenende der Ausstellung « Wikinger und Normannen » im Musée de Normandie!

Auf dem Programm stehen Animationen, Filmvorführungen, Begegnungen… für jedes Publikum:ANIMIERTE FÜHRUNG « Au revoir Olaf! » (3-7 Jahre)

Samstag und Sonntag um 11:30, 15:30 und 17:00 Uhr

Dauer: 30 Minuten.

Mit Voranmeldung: mdn-reservation@caen.frSTAND MASKENSCHMIEDE

Samstag und Sonntag von 11:30 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:30 UhrLA FRESQUE D’OR: Kommen Sie und drücken Sie sich aus!

Samstag und Sonntag von 11 bis 18 UhrBei der Begegnung mit der Normannischen Bruderschaft

(Vereinigungen La Hird de Hrólfr, Tempore Neustria und Normanniae Dracones)

Samstag und Sonntag :

? von 11:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr: durchgehender Spaziergang durch die Ausstellung

? von 11:30 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:30 Uhr: Einführung in den Umgang mit Speeren und Schilden (ab 7 Jahren)

? um 11:30 Uhr und 17:00 Uhr: Flash-Präsentation « Die Ausrüstung der Wikinger und Normannen »

? um 15:30 Uhr: Flash-Präsentation « Die Rekonstruktion und ihre Quellen « PROJEKTION « Rollon, auf den Spuren des ersten Normannen » (Alban Vian, 2021)

Sonntag um 15.30 Uhr

Dauer: 52 Minuten. Auditorium des Schlosses von Caen, freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Ausstellung von 11 bis 18 Uhr geöffnet

Kostenlose Animationen, in der Eintrittskarte enthalten (5,50? / 3,50?)

Freier Eintritt für Personen unter 26 Jahren

Mise à jour le 2023-09-16 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité