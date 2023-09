Journées européennes du Patrimoine – Musée de Normandie Château Caen, 16 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le Musée de Normandie vous ouvre ses portes ! Entrée et activités gratuites :EXPOSITION « DES VIKINGS ET DES NORMANDS » :Visite animée « Le voyage d’Olaf » (3-7 ans) // COMPLET

samedi à 11h15 // COMPLETAtelier « L’imaginaire viking en affiche » (dès 8 ans)

samedi et dimanche à 14h et 16h. Durée : 1h30. Avec Kristel Gauthier, artiste plasticienne.

Gratuit, inscriptions sur place le jour-mêmeVisites commentées (adultes)

samedi et dimanche à 15h30. Durée : 45 minutes.

Gratuit, inscriptions sur place le jour-mêmeCOLLECTIONS PERMANENTES :Visites commentées (adultes)

samedi à 14h et dimanche à 11h15 et 14h. Durée : 45 minutes.

Gratuit, inscriptions sur place le jour-mêmeRECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES AU CHÂTEAUVisites guidées du chantier de fouille de l’Inrap

samedi à 15h, 16h et 17h et dimanche à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h

Tout public, gratuit. Inscriptions sur place, au point animation Inrap (église St-Georges), dans la limite des places disponiblesAnimations sur l’archéologie et ses métiers

samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h (animations proposées en continu)

Tout public, gratuitNOUVEAUX REGARDS SUR LA RECONSTRUCTION DE CAEN :Balade urbaine dans le quartier de la Guérinière

samedi et dimanche à 10h. Avec Aurélie Bourbonnais de la direction de l’Urbanisme et Jean-François de Marcovitch du Musée de Normandie.

Durée : 1h30.sur réservation : mdn-reservation@caen.frBalade urbaine dans le quartier Saint-Jean

dimanche à 15h. Avec Florent Dufour, guide-conférencier. Durée : 1h30.

Durée : 1h30.sur réservation : mdn-reservation@caen.fr.

Samedi 2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00.

Château Musée de Normandie

Caen 14000 Calvados Normandie



On the occasion of the European Heritage Days, the Musée de Normandie opens its doors to you! Free admission and activities:EXHIBITION « VIKINGS AND NORMANDS » :Guided tour « Olaf’s Journey » (3-7 years) // SOLD OUT

saturday at 11:15 am // SOLD OUTWorkshop « L?imaginaire viking en affiche » (ages 8 and up)

saturday and Sunday at 2pm and 4pm. Duration: 1h30. With Kristel Gauthier, visual artist.

Free, registration on site the same dayGuided tours (adults)

saturday and Sunday at 3.30pm. Length: 45 minutes.

Free, on-site registration required PERMANENT COLLECTIONS:Guided tours (adults)

saturday at 2pm and Sunday at 11:15am and 2pm. Duration: 45 minutes.

Free, registration on site the same day ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT THE CASTLEGuided tours of the Inrap excavation site

saturday at 3pm, 4pm and 5pm and Sunday at 11am, 12pm, 2pm, 3pm, 4pm and 5pm

Open to all, free of charge. Registration on site, at the Inrap animation point (St-Georges church), subject to availabilityArchaeology activities and professions

saturday, 2 pm to 6 pm and Sunday, 10 am to 6 pm (continuous activities)

Open to the public, free of chargeNEW LOOK AT THE RECONSTRUCTION OF CAEN:Urban walk in the Guérinière district

saturday and Sunday at 10 a.m. With Aurélie Bourbonnais from the Urban Planning Department and Jean-François de Marcovitch from the Musée de Normandie.

Duration: 1h30.On reservation: mdn-reservation@caen.frBalade urban in the Saint-Jean district

sunday, 3pm. With Florent Dufour, guide and lecturer. Duration: 1h30.

Duration: 1h30.on reservation: mdn-reservation@caen.fr

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Museo de Normandía le abre sus puertas Entrada gratuita y actividades:EXPOSICIÓN « VIKINGOS Y NORMANDOS » :Visita guiada « El viaje de Olaf » (de 3 a 7 años) // AGOTADO

sábado a las 11.15 h // AGOTADOTaller « L’imaginaire viking en affiche » (a partir de 8 años)

sábado y domingo a las 14h y 16h. Duración: 1h30. Con Kristel Gauthier, artista visual.

Gratuito, inscripción in situ el mismo díaVisitas guiadas (adultos)

sábado y domingo a las 15.30 h. Duración: 45 minutos.

Gratuito, inscripción el mismo díaColecciones permanentes:Visitas guiadas (adultos)

sábado a las 14.00 h y domingo a las 11.15 h y a las 14.00 h. Duración: 45 minutos.

Gratuito, inscripción el mismo díaINVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL CASTILLOVisitas guiadas a las excavaciones de Inrap

sábado a las 15.00, 16.00 y 17.00 h. y domingo a las 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 y 17.00 h

Todas las visitas son gratuitas. Inscripciones in situ, en el centro de actividades de Inrap (iglesia de St-Georges), según plazas disponiblesActividades y carreras arqueológicas

sábado de 14.00 a 18.00 h y domingo de 10.00 a 18.00 h (actividades continuas)

Abierto al público, gratuitoNUEVA MIRADA A LA RECONSTRUCCIÓN DE CAEN:Paseo urbano por el barrio de la Guérinière

sábado y domingo a las 10 h. Con Aurélie Bourbonnais, del Departamento de Urbanismo, y Jean-François de Marcovitch, del Museo de Normandía.

Duración: hora y media.Con reserva: mdn-reservation@caen.frBalade urbano en el barrio de Saint-Jean

domingo a las 15.00 h. Con Florent Dufour, guía y conferenciante. Duración: 1h30.

Duración: 1h30.con reserva: mdn-reservation@caen.fr

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet das Musée de Normandie seine Türen für Sie! Kostenloser Eintritt und Aktivitäten:AUSSTELLUNG « DES VIKINGS ET DES NORMANDS »:Animierte Führung « Olafs Reise » (3-7 Jahre) // AUSGEBUCHT

samstag um 11.15 Uhr // AUSGEBUCHTWorkshop « Die Vorstellungswelt der Wikinger auf Plakaten » (ab 8 Jahren)

samstag und Sonntag um 14:00 und 16:00 Uhr. Dauer: 1,5 Stunden. Mit Kristel Gauthier, bildende Künstlerin.

Kostenlos, Anmeldung am selben Tag vor OrtKommentierte Besichtigungen (Erwachsene)

samstag und Sonntag um 15:30 Uhr. Dauer: 45 Minuten.

Kostenlos, Anmeldung am selben Tag vor OrtCOLLECTIONS PERMANENTES:Geführte Besichtigungen (Erwachsene)

samstag um 14 Uhr und Sonntag um 11:15 und 14 Uhr. Dauer: 45 Minuten.

Kostenlos, Anmeldung am selben Tag vor OrtRECHERCHESCHE ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNG AUF DER BURGFührungen durch die Ausgrabungsstätte des Inrap

samstag um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr und Sonntag um 11 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr

Für alle Altersgruppen, kostenlos. Anmeldung vor Ort am Inrap-Animationspunkt (Kirche St-Georges), solange Plätze verfügbar sindAnimationen zur Archäologie und ihren Berufen

samstag von 14:00 bis 18:00 Uhr und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr (durchgehende Animationen)

Jedermann, kostenlosNOUVEAUX REGARDS SUR LA RECONSTRUCTION DE CAEN :Stadtspaziergang im Viertel La Guérinière

samstag und Sonntag um 10 Uhr. Mit Aurélie Bourbonnais von der Direction de l’Urbanisme und Jean-François de Marcovitch vom Musée de Normandie.

Dauer: 1,5 Stunden.Mit Reservierung: mdn-reservation@caen.frBalade urban im Viertel Saint-Jean

sonntag um 15 Uhr. Mit Florent Dufour, guide-conférencier. Dauer: 1,30 Stunden.

Dauer: 1,5 Stunden.auf Reservierung: mdn-reservation@caen.fr

