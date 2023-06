Visite-conférence « L’iconographie peinte de Guillaume le Conquérant au 19e siècle » Château Caen, 9 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de l’exposition « Des Vikings et des Normands » au Musée de Normandie, venez à la rencontre d’experts sur le sujet.

« L’iconographie peinte de Guillaume le Conquérant au 19e siècle » : visite-conférence en tête à tête avec Christophe Marcheteau de Quinçay, attaché de conservation au musée des Beaux-Arts de Caen.

Ouverture des réservations 2 mois avant la date de la visite..

2023-09-09 à 15:00:00 ; fin : 2023-09-09 15:45:00. .

Château Musée de Normandie

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the « Des Vikings et des Normands » exhibition at the Musée de Normandie, come and meet experts on the subject.

« L’iconographie peinte de Guillaume le Conquérant au 19e siècle » (The painted iconography of William the Conqueror in the 19th century): a one-to-one conference visit with Christophe Marcheteau de Quinçay, curator at Caen’s Musée des Beaux-Arts.

Bookings open 2 months before the date of the visit.

En el marco de la exposición « Vikingos y normandos » del Museo de Normandía, venga a conocer a expertos en la materia.

« La iconografía pintada de Guillermo el Conquistador en el siglo XIX »: visita-conferencia individual con Christophe Marcheteau de Quinçay, conservador del Museo de Bellas Artes de Caen.

Las reservas se abren 2 meses antes de la fecha de la visita.

Treffen Sie im Rahmen der Ausstellung « Des Vikings et des Normands » im Musée de Normandie Experten zu diesem Thema.

« Die gemalte Ikonografie von Wilhelm dem Eroberer im 19. Jahrhundert »: Besuch mit Vortrag im persönlichen Gespräch mit Christophe Marcheteau de Quinçay, Attaché für Konservierung am Musée des Beaux-Arts in Caen.

Reservierung 2 Monate vor dem Besuchsdatum möglich.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité