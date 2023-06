Le mariage de Florentine Château Caen, 9 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Visite animée (5-7 ans).

Venez à la noce ! Bobinette et Gus’, deux petites souris, vous invitent au mariage – à la normande – de Florentine fille de fermier et Pierrot fils de forgeron ! Cette animation mêlant saynètes, théâtre d’ombres, chansons et peluches-marionnettes, permet aux tout-petits de découvrir le mariage normand à la fin du XIXe siècle.

Pour les enfants accompagnés, de 5 à 7 ans. 4 € entrée incluse, sur réservation. Ouverture des réservations 2 mois avant l’activité..

2023-09-09 à 11:15:00 ; fin : 2023-09-09 12:00:00. .

Château Musée de Normandie

Caen 14000 Calvados Normandie



Animated visit (5-7 years).

Come to the wedding! Two little mice, Bobinette and Gus? invite you to the Normandy-style wedding of Florentine, daughter of a farmer, and Pierrot, son of a blacksmith! With a mix of skits, shadow play, songs and plush puppets, this animation lets toddlers discover Norman weddings at the end of the 19th century.

For accompanied children aged 5 to 7. 4? admission included, on reservation. Reservations open 2 months before the activity.

Visita guiada (5-7 años).

¡Ven a la boda! Bobinette y Gus, dos ratoncitos, te invitan a la boda normanda de Florentine, la hija de un granjero, y Pierrot, el hijo de un herrero Con una mezcla de sketches, teatro de sombras, canciones y marionetas de peluche, es una buena manera de que los más pequeños conozcan las bodas normandas de finales del siglo XIX.

Para niños de 5 a 7 años acompañados. Entrada de 4? incluida, previa reserva. Las reservas se abren 2 meses antes de la actividad.

Animierter Rundgang (5-7 Jahre).

Kommen Sie zur Hochzeit! Bobinette und Gus?, zwei kleine Mäuse, laden Sie zur normannischen Hochzeit von Florentine, der Tochter eines Bauern, und Pierrot, dem Sohn eines Schmieds, ein! In dieser Animation, die Sketche, Schattentheater, Lieder und Plüschpuppen miteinander verbindet, lernen die Kleinen die normannische Hochzeit Ende des 19.

Für Kinder in Begleitung, von 5 bis 7 Jahren. 4 ? inkl. Eintritt, auf Reservierung. Reservierung 2 Monate vor der Aktivität geöffnet.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité