Bienvenue au Musée de Normandie ! Château, 20 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Simples curieux ou férus de patrimoine ? Laissez-vous guider par un médiateur dans votre première découverte des collections permanentes du musée.

Visites Adultes. Tous les jeudi de l’été. Durée : 45 minutes. 6 € entrée incluse, sur réservation : mdn-reservation@caen.fr.

Jeudi 2023-07-20 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-31 15:15:00. .

Château Musée de Normandie

Caen 14000 Calvados Normandie



Just curious or interested in heritage? Let a mediator guide you in your first discovery of the museum’s permanent collections.

Visits for adults. Every Thursday in summer. Length: 45 minutes. 6? admission included, on reservation: mdn-reservation@caen.fr

¿Simple curiosidad o interés por el patrimonio? Deje que un intérprete le guíe en su primer descubrimiento de las colecciones permanentes del museo.

Visitas para adultos. Todos los jueves durante el verano. Duración: 45 minutos. entrada de 6? incluida, previa reserva: mdn-reservation@caen.fr

Sind Sie einfach nur neugierig oder interessieren sich für das Kulturerbe? Lassen Sie sich von einem Vermittler bei Ihrer ersten Entdeckungstour durch die ständigen Sammlungen des Museums begleiten.

Führungen für Erwachsene. Jeden Donnerstag im Sommer. Dauer: 45 Minuten. 6 ? Eintritt inbegriffen, Reservierung erforderlich: mdn-reservation@caen.fr

