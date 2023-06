Visite tactile et sensorielle, exposition « Des Vikings et des Normands » Château Caen, 25 juin 2023, Caen.

Caen,Calvados

Visite commentée tactile et sensorielle

Exposition « Des Vikings et des Normands »

Une audio-descriptrice (Elisabeth Martin-Chabot) et une médiatrice du musée vous guideront tout au long de l’exposition. Mêlant descriptions et arrêts sur histoire, cette visite dédiée aux personnes déficientes visuelles mais pas que, peut s’écouter en fermant les yeux. En donnant voix à des images (photos, lectures de textes, découvertes tactiles d’objets, etc…), l’imaginaire est ainsi stimulé.

Visite adultes ouverte à tous et adaptée aux visiteurs en situation de handicap visuel. 6 € entrée incluse, sur réservation par mail.

La visite est proposée par Écouter l’Image..

2023-06-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-25 15:45:00. .

Château Musée de Normandie

Caen 14000 Calvados Normandie



Tactile and sensory guided tour

Vikings and Normans » exhibition

An audio-describer (Elisabeth Martin-Chabot) and a museum mediator will guide you through the exhibition. Combining descriptions and storytelling, this tour, designed for the visually impaired but not only, can be listened to with your eyes closed. By giving voice to images (photos, text readings, tactile discoveries of objects, etc.), the imagination is stimulated.

Adult tours open to all, adapted for visually impaired visitors. 6? admission included, by e-mail reservation.

The tour is offered by Écouter l’Image.

Visita guiada táctil y sensorial

Exposición « Vikingos y normandos

Una audio-descriptora (Elisabeth Martin-Chabot) y un mediador del museo le guiarán a través de la exposición. Combinando descripciones e historia, esta visita está pensada para personas con discapacidad visual y otras personas, y puede escucharse con los ojos cerrados. Al dar voz a las imágenes (fotos, lecturas de textos, descubrimientos táctiles de objetos, etc.), se estimula la imaginación.

Visitas para adultos abiertas a todos, adaptadas a visitantes con discapacidad visual. entrada de 6 ¤ incluida, previa reserva por correo electrónico.

La visita está organizada por Écouter l’Image.

Kommentierte taktile und sensorische Besichtigung

Ausstellung « Von Wikingern und Normannen »

Eine Audiodeskriptorin (Elisabeth Martin-Chabot) und eine Vermittlerin des Museums führen Sie durch die Ausstellung. Diese Führung für Menschen mit Sehbehinderungen, aber nicht nur für diese, ist eine Mischung aus Beschreibungen und geschichtlichen Momenten und kann mit geschlossenen Augen gehört werden. Indem man Bildern eine Stimme verleiht (Fotos, Textlesungen, taktile Entdeckungen von Objekten usw.), wird die Vorstellungskraft angeregt.

Besuch für Erwachsene, der allen offen steht und für Besucher mit Sehbehinderung geeignet ist. 6 ? Eintritt inbegriffen, Reservierung per E-Mail erforderlich.

Die Führung wird von Écouter l’Image angeboten.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité