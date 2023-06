Visite-conférence « L’art dragon » Château Caen, 10 juin 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de l’exposition « Des Vikings et des Normands », venez à la rencontre d’experts sur le sujet.

« L’art dragon ou comment les découvertes archéologiques liées aux Vikings ont inspiré les artistes scandinaves » : visite-conférence en tête à tête avec Laurence Rogations, docteure en Études scandinaves, Université Paris IV Sorbonne.

Visite adultes. Durée : 45 minutes. 6 € entrée incluse, sur réservation par mail..

2023-06-10 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-10 15:45:00. .

Château Musée de Normandie

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the « Des Vikings et des Normands » exhibition, come and meet experts on the subject.

« Dragon art, or how archaeological discoveries linked to the Vikings inspired Scandinavian artists »: one-to-one visit with Laurence Rogations, PhD in Scandinavian Studies, Université Paris IV Sorbonne.

Adult visit. Duration: 45 minutes. 6? admission included, by e-mail reservation.

En el marco de la exposición « Vikingos y normandos », venga a conocer a expertos en la materia.

« El arte del dragón, o cómo los descubrimientos arqueológicos relacionados con los vikingos inspiraron a los artistas escandinavos »: visita-conferencia individual con Laurence Rogations, doctora en Estudios Escandinavos, Universidad París IV Sorbona.

Visita para adultos. Duración: 45 minutos. entrada de 6 ¤ incluida, previa reserva por correo electrónico.

Treffen Sie im Rahmen der Ausstellung « Des Vikings et des Normands » Experten zu diesem Thema.

« L’art dragon ou comment les découvertes archéologiques liées aux Vikings ont inspirer les artistes scandinaves » (Die Drachenkunst oder wie die archäologischen Funde im Zusammenhang mit den Wikingern die skandinavischen Künstler inspiriert haben): Besuch und Vortrag im persönlichen Gespräch mit Laurence Rogations, Doktorin in skandinavischen Studien, Universität Paris IV Sorbonne.

Besuch für Erwachsene. Dauer: 45 Minuten. 6? inkl. Eintritt, Reservierung per E-Mail erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité