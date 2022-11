Château Bruyant

Château Bruyant, 9 décembre 2022, . Château Bruyant



2022-12-09 – 2022-12-09 EUR 7 Venez fêter les 10 ans de Château Bruyant ! Une soirée réunissant les artistes phares du label fer de lance d’une Bass Music hexagonale.



De la Bass House au Dubstep, de la Global Bass à la Drum n’ Bass la plus puissante avec un seul critère : la qualité. Une soirée sur mesure pour les amoureux·ses de la Bass. SKILLZ le boss du turntablism mondiale, ouvrira les hostilités avec un set oscillant entre hiphop , Electro et une Bass House Vous assisterez ensuite à une avalanche de Bass avec le live explosif du duo TAMBOUR BATTANT . BADJOKES, s’occupera de la partie Future Bass to Bass House de la soirée. Enfin, NIVEAU ZERO nous servira un set Dubstep to DnB bien puissant afin de clôturer cette anniversaire en beauté. Venez fêter les 10 ans de Château Bruyant ! Rendez-vous au Makeda le 9 décembre. dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville