Fin : 2024-01-12T19:30:00+01:00 – 2024-01-12T21:00:00+01:00 Patrick Labesse , Maire de Carbon-Blanc et Vice-Président de Bordeaux Métropole ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal vous convient à la cérémonie des voeux aux forces vives et à la population. > Vendredi 12 janvier 2024 à 19h30

RDV au Château Brignon, 9 Rue San Martin de Valdeiglesias

Suivie d'un moment de partage de la galette républicaine.

